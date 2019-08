Con una nota apparsa sul sito ufficiale il Bologna comunica che l’amichevole contro la Primavera a Sestola, originariamente prevista per ferragosto, non si disputerà.

I rossoblù comunque scenderanno in campo a Casteldebole per allenarsi. Prevista invece per oggi una sessione di allenamento a porte chiuse in vista della gara di domenica contro il Pisa valida per il terzo turno di qualificazione della Coppa Italia.