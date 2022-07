Angeli: “Il Bologna mi seguiva da gennaio. Il mio idolo? Sergio Ramos”

Questo pomeriggio, al campo Pineta di Pinzolo, è stato presentato Matteo Angeli . Il difensore classe 2002 arriva a titolo definitivo dall' Imolese dove nella passata stagione ha realizzato 7 reti in 33 presenze. Ecco le sue prime parole in rossoblù precedute dalle parole di benvenute dell'amministratore delegato Claudio Fenucci .

"La chiamata del Bologna è stata una grande sorpresa, già da gennaio c'era stato un interessamento. Già in due settimane ho imparato tanto. In passato al Milan ho imparato tanto come la disciplina. All'Imolese è stato un passaggio importante per me e sento di aver fatto la scelta giusta".