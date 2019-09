“Abbiamo fatto meglio del secondo tempo, perché nel primo non avevamo il piglio giusto per affrontare una squadra che nel primo tempo aveva meritato più di noi. I numeri dicono che siamo stati più produttivi noi, ma eravamo al cospetto di una squadra che ha affrontato la partita perseguendo il proprio gioco. Loro più bravi nella prima parte, ma noi non siamo stati tranquilli e non abbiamo messo il gusto del gioco, quando è così, il gioco non esce.”

Scheda 1 di 2