Andrea Poli a Villa delle Rose

Torna lo speciale appuntamento a Villa delle Rose per i tifosi del Bologna. Tutti i sostenitori rossoblu potranno infatti visitare oggi il museo dedicato ai 110 anni del club con un ospite speciale: Andrea Poli.

Il centrocampista sarà infatti oggi a Villa delle Rose a partire dalle ore 18.30, a disposizione di tutti per foto e autografi.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“Appuntamento speciale per i tifosi rossoblù: oggi a partire dalle 18:30 Andrea Poli sarà in visita alla mostra sui 110 anni di storia del Bologna a Villa delle Rose che per l’occasione sarà aperta eccezionalmente fino alle 19:30. Il giocatore sarà a disposizione dei tifosi per foto e autografi.

Vi aspettiamo!”.