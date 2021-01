Ancora una vittoria per il Bologna femminile: 3-0 al Cella

5 vittorie su 5 partite. Il ruolino di marcia del Bologna femminile è straordinario, e la squadra di mister Michelangelo Galasso è al momento in testa alla classifica in coabitazione con Filecchio e Arezzo.

L’ultima vittoria delle ragazze è arrivata contro la Polisportiva Celle, sconfitta nettamente per 3-0. Il match, giocato presso il campo di Granarolo, ha visto il Bologna dominare le avversarie per tutti i 90 minuti. Al 53’ si sblocca il match, con la rete dell’1-0, firmato da Zanetti con una conclusione all’incrocio dei pali. Passano cinque minuti e Minelli sigla il raddoppio infilando la sfera all’angolino alla destra del portiere.. Infine, a un minuto dal novantesimo, ecco la meritata rete anche per Mastel, che sfrutta una bellissima azione con Minelli e Hassanaine protagoniste sulle due fasce. Domenica prossima, ci sarà lo scontro di alta classifica contro il Filecchio.