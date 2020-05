Ancora ritardi per la pubblicazione del nuovo protocollo

Il protocollo per la ripresa degli allenamenti adesso diventa un vero e proprio rebus. Dopo gli annunci del Ministro Spadafora e del capo della FIGC Gravina, il documento che riportava le linee guida da rispettare durante gli allenamenti sembrava prossimo alla pubblicazione. Tuttavia diverse società sostengono di non averlo ancora ricevuto mentre altre aspettano che venga convalidato dal governo.

Un’altra questione molto sottovalutata è quella relativa ai tamponi, il protocollo prevede infatti un tampone ogni 4 giorni in condizioni normali e un tampone ogni 48 ore in caso di nuovo contagio. In una riunione andata in scena ieri, i medici avrebbero discusso su quali tamponi siano quelli da effettuare: normali, rapidi, o addirittura i test sierologici? Tutt’ora purtroppo non vi sono certezze.

Fonte: Tuttomercatoweb