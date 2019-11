Ancora incertezza sulle condizioni di Dijks

Non si vede ancora la fine per Mitchell Dijks. Il terzino olandese è fermo ai box dal 22 settembre, ed il suo ritorno è ancora sconosciuto. Il giocatore del Bologna è stato sostituito all’intervallo del match del Dall’Ara contro la Roma, e non si è più visto. Dopo la contusione al costato, Dijks ha accusato una brutta distorsione alla caviglia prima della gara con la Juventus. Il Bologna sta facendo a meno di lui da oltre un mese e mezzo.

Mihajlovic ha dunque dovuto ripiegare su Krejci, che dopo una manciata di partite è riuscito a venir fuori. Il ceco sta facendo abbastanza bene nel ruolo di terzino sinistro, ma il vero Dijks è tutta un’altra cosa. Il “trattore” è stato decisivo nel girone di ritorno dello scorso anno, e la sua assenza sta pensando molto a questo Bologna. Soprattutto a causa della grande incertezza che circola attorno alle sue condizioni fisiche. Sembra infatti che non sarà disponibile nemmeno dopo la sosta al Dall’Ara contro il Parma. Il Bologna continua comunque ad aspettarlo.