Ancora fuori Dijks

Dopo oltre un mese di assenza, senza troppi giri di parole, Mitchell Dijks è un giallo. Il terzino olandese non scende in campo dal 22 settembre, quando all’intervallo fu costretto a lasciare il campo durante la sfida con la Roma: il giocatore del Bologna aveva infatti subito un duro colpo al costato. Il ragazzo stava poi per rientrare in campo dopo la sosta contro la Juventus, ma alla vigilia – il 17 ottobre – ha accusato un problema in allenamento. Inizialmente sembrava una contusione alla caviglia destra, ma secondo il “Corriere dello Sport” si sarebbe trattato di una vera e propria distorsione – con tutte le conseguenze del caso. La lunghezza dei tempi di recupero ne sono la prova.

Dijks non è infatti stato convocato neanche per la trasferta di Cagliari: l’olandese rimane a Casteldebole a lavorare, e proprio in questi giorni dovrebbe aumentare i carichi di lavoro. Prossimamente sapremo se il ragazzo sarà quantomeno disponibile per andare in panchina sabato alle 18 contro l’Inter. In ogni caso, per un ritorno a pieno regime si dovrà probabilmente aspettare purtroppo fino alla pausa: il ragazzo non giocherà contro i nerazzurri e difficilmente con il Sassuolo, mentre è invece più che possibile rivederlo in campo il 24 novembre al Dall’Ara contro il Parma.