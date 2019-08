Anche la star Wwe Roman Reings al fianco di Mihajlovic

Anche la Superstar Wwe Roman Reigns è al fianco di Sinisa Mihajlovic. Il lottatore, famoso per le sue ‘spear’, la mossa con cui chiude i match, ha dovuto lottare in passato contro la leucemia e di conseguenza è consapevole di quello che sta vivendo Sinisa Mihajlovic. Reigns, venuto a conoscenza della storia, ha pubblicato sul suo profilo Twitter un eloquente messaggio di vicinanza a Sinisa Mihajlovic, capace domenica di essere regolarmente al suo posto in panchina al Bentegodi.

‘Niente può fermare quest’uomo! – ha scritto Reigns – Incredibile la storia dell’allenatore della squadra italiana del Bologna Sinisa Mihajlovic e della sua battaglia contro la leucemia. Stay Strong coach e Forza!”.