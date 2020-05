Anche il Bologna su Riccardi

Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb, il Bologna sembrerebbe interessato all’acquisto di Alessio Riccardi.

Nuova stella giallorossa con diverse presenze in prima squadra ed un passato trascorso interamente nelle trafile della capitale, Riccardi è un centrocampista centrale molto forte fisicamente e dotato di un ottimo tiro.

Passato in secondo piano con l’arrivo di Fonseca, il giovane è in cerca di un club che lo faccia giocare per fare esperienza.

Tuttavia suo trasferimento avverebbe solo in presito ed insieme ai rossoblu pare essersi mosso anche il Sassuolo.