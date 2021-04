Anche il Bologna sbarca su Tik Tok

Il Bologna completa il suo sbarco sui social con Tik Tok

Nuovo grande appuntamento social, da non perdere soprattutto per le nuove generazioni, per i tifosi del Bologna.

Oltre Facebook (1 milione di utenti), Twitter (175mila), Instagram (161mila), Twitch, LinkedIn e YouTube, dove si trovano tutti i video di Bfc Tv, compreso il nuovo format Bfc Week, il Bologna ha comunicato lo sbarco sul social network Tik Tok. Questa nuova piattaforma è sempre più in voga in Italia ed è nata in Cina nel 2016: il suo successo è basato su brevi clip video, da 15 a 60 secondi, in cui gli utenti postano le loro creazioni ed è tendenzialmente rivolto al pubblico più giovane. Da oggi anche il Bologna sarà presente con i propri contenuti a questo indirizzo @bolognafootballclub