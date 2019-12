Ancelotti: “Momento difficile”

Si sente in discussione Carlo Ancelotti. Il suo Napoli non riesce più a vincere in campionato e la sconfitta col Bologna getta ancora più benzina sul fuoco di una situazione difficile. Le parole dell’allenatore azzurro a Sky:

“Il primo responsabile sono io. Non riusciamo a essere concentrati e applicati per tutta la partita, soprattutto in campionato – ha ammesso – Domani parlerò alla squadra, ci confronteremo per capire cosa non va. Oggi abbiamo fatto un discreto primo tempo, ma niente di che, e non potevamo tenere i ritmi di Liverpool. Tutti assieme dobbiamo fare delle valutazioni e uscire da questo momento, perché è diventato troppo lungo”.