Anatriello-Mazia: una coppia da 46 gol in 30 partite in campionato Under 18

I gemelli del gol

Redazione TuttoBolognaWeb

Nella stagione dell'Under 18 Di Paolo Magnani c'è una straordinaria statistica che richiama l'attenzione: la coppia Anatriello-Mazia è stata capace di segnare 46 gol in 30 partite. Nessuna coppia d’attacco ha fatto meglio in questa categoria, né in Under 17, né in Primavera (1 e 2), e neanche nei tornei professionistici quali Serie A, B e C.

Il numero 9 Gennaro Anatriello con 25 reti è stato nominato capocannoniere del campionato. Andrea Mazia, il numero 10, ha segnato 21 gol. Anche grazie ai due bomber l'attacco del Bologna è secondo in classifica del campionato con 78 gol. Ciò significa che ogni 1,7 reti arrivava quella di uno tra Mazia e Anatriello.

I due si sono resi protagonisti anche alla Viareggio Cup di quest'anno, dove Mazia ha segnato 12 reti battendo il record di Ciro immobile in una singola edizione, e Anatriello ha fatto centro 7 volte. Migliorano così le loro statistiche stagionali dove Mazia conta 33 gol in 35 partite e Anatriello 32 in 33. Andrea, quest'anno, ha registrato un altro record, ovvero quello di essere arrivato a 87 partite consecutive.

Stagione da incorniciare per l'Under 18 di Magnani che è secondo in classifica con 55 punti in 25 gare. I rossoblù sono in attesa di sapere chi sfideranno tra Fiorentina Inter per la semifinale scudetto.