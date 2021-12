Anaclerio: “Vittoria meritata. Il Bologna ha dimostrato di avere alternative come Santander”

Le parole di Pepè Anaclerio

"Vittoria non scontata. Anche se Skorupski è stato molto bravo, il Bologna non è mai stato messo sotto dal Sassuolo, squadra che ha fatto sudare tante grandi del nostro campionato. I rossoblù sono tornati quelli del dopo Empoli, ossia squadra che difende e si propone in attacco. Il Bologna ha dimostrato, grazie a Santander, Orsolini, Skov Olsen, Vignato e altri, di avere delle alternative. In questo modo si alza il livello della squadra, perchè nessuno ha il posto assicurato"