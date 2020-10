Anaclerio: “Vittoria importantissima. Barrow il migliore. Su Hickey dico che…”

Il Bologna torna alla vittoria e lo fa battendo il Cagliari 3-2. A Solo Calcio è intervenuto Pepè Anaclerio che ha commentato così la partita dei rossoblù:

“Arriva una vittoria che serviva come il pane, da squadra vera. C’è stato il solito black out difensivo, ma poi dominio e ottima gestione della partita. Bravo Sinisa con i cambi, nonostante le poche risorse in panchina. Sostituzioni fatte con intelligenza, ha inserito giocatori più difensivi in una zona di campo dove si stava soffrendo. Oggi si è snaturato, ma l’ha fatto con molta lucidità. Vittoria molto importante a livello psicologico”.