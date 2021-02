Anaclerio: “Vittoria importantissima. Atteggiamento giusto, il merito è del Bologna”

Il Bologna torna a vincere e lo fa battendo il Parma 0-3 grazie alla doppietta di Barrow e il gol di Orsolini nel recupero. Pepé Anaclerio a Solo Calcio ha commentato così la prestazione dei rossoblù:

“Vittoria importantissima e arrivata alla grande per 0-3. Non voglio sentire che Parma era inferiore e quindi oggi è stato facile. La partita era difficile e c’è stato grande merito del Bologna che ha avuto la cattiveria giusta per vincerla. Non a caso nel secondo tempo ci sono state tante occasioni sprecate perché si credeva di averla già vinta. Questo ci deve servire da lezione”.