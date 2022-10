Anaclerio: “Vittoria che ci voleva per il morale. Il migliore?..”

"Vittoria che ci voleva per il morale, per lavorare meglio in futuro. Vittoria meritata perchè i rossoblù hanno dominato per novanta minuti. E'giusto sottolineare questo successo per autostima e tranquillità del gruppo, ma anche per i tifosi. Era passato troppo tempo dall'ultima vittoria contro la Fiorentina. Thiago Motta oggi ha messo bene la squadra in campo. Da quando è arrivato si è preso subito le sue responsabilità e oggi ha meritato i tre punti. Migliore in campo? Oggi voglio premiare un giocatore che fino a ieri ha sempre fatto un po' di fatica: Aebischer"