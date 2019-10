Anaclerio: “Troppe critiche. Squalificato Soriano? Mi stuzzica Palacio”

“La sconfitta del Bologna contro l’Udinese è motivo di riflessione: dopo Verona, due indizi fanno una prova. Quando affronti squadre inferiori sulla carta, ti aspetta un certo tipo di partita. Non possiamo sempre fare le stesse cose: complice l’espulsione di Soriano, qualcosa cambierà. Serve equilibrio e razionalità: non possiamo aspettarci la Champions League, ma io credo che non arriveremo nemmeno in Europa League. Con la Lazio vedremo una partita più aperta: loro dovrebbero arrivare più stanchi, ci saranno più spazi. Ce la possiamo giocare. Io comunque apprezzo questo gruppo: non merita critiche eccessive. Chi dice che serve il bomber da 20 gol, non capisce niente di calcio. Inoltre non bisogna dimenticarsi della situazione di Mihajlovic: mi sembra ingeneroso passare da un estremo all’altro. Bigon? Ho apprezzato il suo intervento”.

