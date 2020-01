Anaclerio: “Tomiyasu è un centrale. Dzemaili? Prevale l’aspetto economico”

“Perso Ibanez, la società sta lavorando per trovare un sostituto. E’ ovvio che venga mantenuto il silenzio: scopriremo il nuovo acquisto quando avrà firmato. Dipende anche dalle offerte che ci sono sul mercato, e anche dalle condizioni degli attuali infortunati. Non bisogna fare acquisti tanto per farli, servono profili all’altezza: secondo me come soluzione tampone Nagatomo ci starebbe benissimo. E’ chiaro che sarebbe meglio un giovane di talento, ma l’ex Inter non mi dispiacerebbe. Tomiyasu? Può fare benissimo il terzino, ma mi sembra un centrale: lì ha i tempi e la tranquillità del ruolo. Vedremo cosa farà il Bologna, considerando anche che Mbaye ha dimostrato di essere valido come laterale”.

Scheda 1 di 4