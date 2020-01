Anaclerio: “Sul mercato nessuna fretta, si rischia di strapagare i giocatori”

Intervenuto ai microfoni di Radio 1909, Giuseppe Anaclerio ha detto la sua sul mancato arrivo di Roger Ibanez: “Io penso che un’asta nei confronti di un ragazzo che non ha mai giocato, mi pare straordinaria. Non è una cosa che capita così spesso. Alla Roma avranno visto qualcosa di buono in lui per investirci così tanto. Ora il Bologna farà altre valutazioni. Nagatomo può diventare un’opzione. Può giocare su entrambe le fasce e con Tomiyasu centrale può essere un’ottima soluzione. Anche Juan Jesus personalmente lo vedrei molto bene nel nostro sistema di gioco. Comunque, personalmente, bisognerebbe evitare di dare per fatte le operazione prima delle firme. Nel calcio succedono sempre queste cose. Tra un paio d’anni scopriremo se ci hanno soffiato un campione o abbiamo evitato un pacco”.

