Anaclerio: “Skov Olsen giocatore in confusione. Il Torino ha vinto meritatamente”

Il commento di Pepè Anaclerio

"La più brutta partita del Bologna in campionato dopo quella di Empoli. Il Bologna è rientrato in partita in maniera casuale. Il Torino ha vinto meritatamente. Skov Olsen è un giocatore in confusione nonostante abbia avuto tante occasioni, e le sue prestazioni non sono più giustificabili, non salta l'uomo per mancanza di personalità e di ruolo sbagliato. Mihajlovic? Non mi è piaciuto perchè si è complicato la vita: visto che mancava Dominguez bastava inserire Bonifazi come difensore centrale e Medel davanti alla difesa, non stravolgere la squadra. L'allenatore deve essere bravo a mettere i giocatori nel loro ruolo naturale per farli rendere al meglio. Il Bologna ha corso troppo e male"