Anaclerio: “Skorupski è in difficoltà. Non si può criticare Skov Olsen.”

“Mi aspettavo questo genere di partita. Ci sono momenti della stagione in cui certe partite ti fanno svoltare. I tre punti erano importanti per entrambe le squadre. Il Bologna arrivava da cinque partite dove ha giocato bene, ma raccolto pochi punti. La Sampdoria ha buoni giocatori e il Bologna ha sbagliato molto a livello tecnico, i giocatori erano tesi, ma era normale. La squadra ha dimostrato di sapere anche soffrire, non solo giocare bene. Il risultato è stato messo davanti all’estetica. Se il Bologna avesse perso la classifica sarebbe stata preoccupante. Già da domani credo che il Bologna giocherà meglio perché la testa è più sgombra. Sono felicissimo della partita di domenica.”

