Anaclerio: “Si poteva fare meglio, c’è rammarico. 20 punti sono pochi”

Il Bologna rimonta solo uno dei due gol di vantaggio del Milan e i rossoneri escono con 3 punti dal Dall’Ara. A Solo Calcio è intervenuto Pepé Anaclerio per commentare la prestazione dei rossoblù. Ecco le sue parole:

“Se il Bologna avesse un’altra classifica, oggi non potresti non essere contento. In alcuni momenti si poteva fare meglio e rimane il rammarico perché si poteva addirittura pareggiare. Il Bologna perde tanto e troppo, oggi a occasioni e gioco sei stato pari al Milan, che è in primo in classifica, e gli errori individuali di Soumaoro e Dijks l’hanno decisa”.