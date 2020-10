Anaclerio: “Sconfitta che brucia, meritavamo la vittoria. Su Medel…”

Il collega Pepè Anaclerio, ospite a Solo Calcio, ha commentato così la sconfitta del Bologna a Benevento per 1-0:

“È una brutta sconfitta, che brucia, non mi aspettavo di perdere e mi da fastidio. Si trattava di una partita abbordabilissima, sia sulla carta ma anche per quanto visto in campo e il Bologna meritava di vincere. L’arbitro è stato inadeguato, non concedendoci un rigore e annullandoci un gol che per me era regolare. Noi poi ci mettiamo sempre del nostro, sbagliando tante occasioni da gol e prendendo il solito gol”.