Anaclerio: “Sarà importante passare il turno oggi. Il Bologna è diventato più solido”

Nella prima edizione di Sportoday è intervenuto Pepè Anaclerio per analizzare l’impegno del Bologna che avrà contro lo Spezia:

“Auspicavo che il Bologna affrontasse questo impegno con una formazione competitiva, a differenza di quanto fatto in passato. Se la formazione dovesse essere confermata sarebbe un buon 11 perché di fronte ci sarà lo Spezia che è una squadra di Serie A, ma anche per andare avanti in questa competizione. C’è la possibilità per continuare a fare bene, le vittorie aiutano a dare fiducia e continuità. Passare il turno oggi sarebbe molto importante”.