Anaclerio: “Sarà difficile sostituire Pulgar”

“Pulgar si è presentato alla Fiorentina parlando in italiano, e mi ha stupito. Guadagnerà il doppio, quindi ci sta che vada. Speravo rimanesse. Ora ci metteremo un po’ di tempo a trovare il sostituto e a far sì che si ambienti alla squadra e al tipo di gioco. Dominguez? E’ un ottimo giocatore, ma è giovane e spero Sabatini ci abbia visto giusto. L’unico modo per trattenerlo a Bologna forse era dargli gli stessi soldi, ma si sarebbe scatenata una reazione a catena: si sarebbero rotti equilibri importanti nello spogliatoio. Clausola? L’hanno messa in un momento particolare: rischiavamo di perderlo a parametro zero, ora ci abbiamo guadagnato 10 milioni”.

