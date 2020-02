Anaclerio: “Sansone e Soriano potrebbero partire dall’inizio. Lazio consapevole della propria forza”

Intervenuto a microfoni di Radio 1909, Giuseppe Anaclerio ha parlato dell’attacco rossoblu che scenderà in campo domani: “Per me quando un giocatore rientra in gruppo significa che è arruolabile e schierabile, anche dal primo minuto. È probabile che Sansone e Soriano partano dall’inizio. Non ti scaldi bene come nel prepartita, perciò non credo sia un rischio mandarli in campo fin da subito. Barrow non sta demeritando il posto. Potrebbe essere l’occasione per dare un turno di riposo a Palacio, ultimamente è in flessione leggermente negativa. La logica vuole che Sansone non abbia tutti i 90 minuti nelle gambe, però questo per me non esclude una partenza dal primo minuto. Sinisa comunque è l’uomo giusto per gestire queste situazioni”.

