Anaclerio: “Roma squadra forte, ma lo siamo anche noi”

Intervistato da Radio 1909, l’ex mediano rossoblu Giuseppe Anaclerio ha parlato del match tra Bologna e Roma di domenica: “La Roma è forte, però anche noi cominciamo ad avere un certo status. Bologna non è più un campo facile. È una squadra forte, che fa paura. Sono due squadre simili, il risultato sarà in bilico. Credo vedremo tanti gol, con le squadre che si affronteranno a viso aperto. L’avversario è tosto, ma lo siamo anche noi. La squadra dovrebbe fare le marcature preventive per evitare di venire infilata in velocità. Bisogna cercare di prevenire gli inserimenti dei trequarti della Roma.”

