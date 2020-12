Anaclerio: “Ritiro un segnale, sulla difesa a tre…”

“Dopo manca l’esterno a sinistra, credo si andrà verso una difesa a quattro. Non mi inventerei nulla. A sinistra io farei giocare Tomiyasu, è quello che si adatta meglio, con De Silvestri, Danilo e Paz. Sposterei Medel a centrocampo, con tutti i problemi che abbiamo serve un giocatore come lui, insieme a Dominguez, In attacco a destra o Vignato o Svanberg, che lo può fare, e Soriano e Barrow insieme a Palacio. Non vedo Paz terzino sinistro, è lento per fare quel ruolo”.

