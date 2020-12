Anaclerio: “Rimonta clamorosa e inaspettata. Su Mihajlovic…”

Ospite di Solo Calcio, Pepè Anaclerio ha analizzato il pareggio interno del Bologna contro l’Atalanta, ottenuto rimontando due gol alla squadra di Gasperini. Terzo pareggio di fila per i rossoblù dunque, con la grande soddisfazione di aver ripreso una partita che sembrava già persa. Queste le sue parole:

“E’ stata una partita ripresa in maniera clamorosa ed inaspettata. Il risultato è meritato, i cambi hanno dato maggiore freschezza. E’ il terzo risultato utile consecutivo per il Bologna ma il primo ottenuto contro una big. L’Atalanta ci ha messo del suo, con Gasperini che ha anche tolto Ilicic a fine primo tempo. Gli orobici sono stati 60 minuti in controllo, ma i rossoblù sono venuti fuori l’ultima mezz’ora. Alla fine meritava anche di vincere con l’occasione di Soriano”.