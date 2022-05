Anaclerio: “Rigore assolutamemte inventato. Decisone che fa pensare..”

Il commento di Pepè Anaclerio

"Rigore assolutaemte inventato. Senza il Var l'arbitro può anche sbagliare, con il Var no. Decisione che fa arrabbiare e fa pensare male. Decisione a dir poco clamorosa. Il Var per evitare l'errore umano dovrebbe avere l'ultima parola. Per quanto ci riguarda non è il primo in questa stagione, è capitato anche all'Olimpico contro la Lazio. Peccato, perchè è stata una partita divertente, che il Bologna avrebbe anche potuto vincere se non ci fosse stato l'errore di Marinelli"