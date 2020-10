Ospite di Sportoday, l’ex rossoblù Pepè Anaclerio ha espresso la sua opinione alla vigilia di Bfc-Reggina

“Reggina avversario scomodo e da non prendere sotto gamba, il Bologna dovrà stare attento a non perdere per evitare polemiche. L’obiettivo della Coppa Italia è andare più avanti possibile, giocheranno quelli che hanno avuto meno spazio fin adesso”.