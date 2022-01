Anaclerio: “Quello che ha fatto la Lega è senza senso. Prenderei un centrocampista”

"Quello che ha fatto la Lega è senza senso. Non esiste una cosa del genere: dovevano dare più tempo alla squadra per allenarsi e recuperare la condizione. Il Bologna e il Cagliari non hanno altri impegni oltre al campionato quindi c'era tutto il tempo per recuperare la partita più in là. Ieri il Torino nonostante tutti i problemi è riuscito a fare una grande partita con la Fiorentina e ha vinto 4-0. Spero che il Bologna riesca a fare una buona partita questa sera".