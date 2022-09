Anaclerio: “Punto non da buttare, ma Bologna superiore allo Spezia. Migliori e peggiori?..”

“Oggi il Bologna ha giocato contro un avversario inferiore. Però purtroppo il Bologna in questo momento non è squadra, ma si affida solamente alle giocate dei singoli come Arnautovic che anche oggi ha segnato due gol. La società dopo questo pareggio? Il punto di oggi non è del tutto da buttare perché giocare a La Spezia non è facile per nessuno, però sono gli equivoci tattici che potrebbero far pensare. Migliori? Arnautovic ovviamente e Soriano è entrato bene. Peggiori? Barrow spaesato e Schouten in difficoltà. I nuovi? Lucumì pare affidabile, Moro e Zirkzee ingiudicabili”.