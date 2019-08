Anaclerio: “Pulgar a Bologna sta bene, solo una grandissima squadra potrebbe convincerlo a partire”

L’ex calciatore del Bologna Pepè Anaclerio, intervenuto durante la trasmissione radiofonica ‘Fire and Desire’ su Radio1909.it, ha fatto il punto sulla situazione di Pulgar. Queste le sue dichiarazioni:

“Pulgar ha una clausola rescissoria ridicola per un giocatore del suo livello, 15 milioni di euro. Se ci fosse stata una squadra che davvero lo voleva acquistare l’avrebbe già fatto. Per un calciatore, di questi tempi, è difficile lasciare il Bologna. Si parla di un interessamento della Fiorentina, che per me non è una grande squadra, per il cileno, il club rossoblù però potrebbe rinnovargli il contratto alle stesse condizioni proposte dalla società viola. Inoltre, Pulgar l’ho visto tranquillo e sereno, lui a Bologna sta bene. Solo una grandissima squadra potrebbe fargli cambiare idea.”