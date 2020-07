Anaclerio: “Prestazione autorevole, dispiace solo per la mancata vittoria”

Intervenuto ad è-tv nel post-partita di Bologna-Cagliari, Pepè Anaclerio ha analizzato l’incontro. L’ex centrocampista rossoblu ha discusso dell’incontro parlando dei protagonisti in campo. Si è discusso della gestione della formazione, con uno sguardo anche alla sfida contro l’Inter. Ecco le sue parole.

“Il risultato sta stretto al Bologna. La prestazione è stata autorevole, la crescita fisica è stata evidente. L’unico rammarico è il risultato. Non si è riusciti a superare il Cagliari in classifica, ma non riesco a non vedere il bicchiere mezzo pieno. Tutti i giocatori hanno mostrato un’ottima condizione di forma. Il Bologna mi è piaciuto tanto. Mi è solo dispiaciuto per la mancata vittoria”.