Anaclerio: “Peccato non aver vinto. Medel? Grande acquisto”

“Queste situazione capitano nel calcio. Dopo il gol e l’espulsione ci siamo rilassati, peccato ma può succedere. Dopo poi diventa una partita in cui il Verona si mette dietro e resiste: il Bologna ha dominato la partita, ma in maniera sterile. La squadra è sembrata un po’ scarica. Penso comunque che sia una casualità frutto di tante situazioni. Questa è la peggior prestazione da quando Mihajlovic è a Bologna, Bergamo a parte. Il Bologna non ha giocato bene anche a causa del Verona, che ha fatto la partita che doveva fare. Il lato positivo è che la squadra sia arrabbiata, poi è normale che la gente aspetti queste partite per fare polemiche”.

Scheda 1 di 4