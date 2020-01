Anaclerio: “Paz può stare in questo Bologna. Mihajlovic maestro nella gestione dei giocatori”

Intervenuto a Radio 1909, Giuseppe Anaclerio ha iniziato il proprio intervento parlando di Paz: “Paz ha giocato bene. Si è meritato tutti i complimenti. Con tutti i dubbi del caso, sembrava un giocatore poco affidabile. Sicuramente avrà letto tutto quello che si è detto e scritto su di lui. Avrà avuto tanta pressione addosso. Ha dimostrato di poterci stare nel Bologna, in difficoltà è un giocatore arruolabile. Un giocatore non all’altezza, non fa quella prestazione lì. Nell’eventualità in cui ci dovesse essere bisogno, in campo può tranquillamente dire la sua. Ha mostrato personalità. Sinisa a queste cose ci guarda, non mi stupirebbe rivederlo in campo anche sabato, anche perché Bani non è Sergio Ramos”.

