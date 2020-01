Anaclerio: “Paz merita tutti i complimenti. Dijks ha commesso un errore di ingenuità”

Paz

Intervenuto ai microfoni da Radio 1909, Giuseppe Anaclerio ha parlato di Nehuen Paz: “I complimenti di De Leo a Paz mi fanno davvero molto piacere. Sono certamente dei complimenti dovuti, ma per nulla scontati. Il Bologna adesso ha la certezza che in emergenza ha una pedina in più da poter schierare. Mi aspetto di vedere Denswil titolare, ma credo che la scelta non sia per nulla scontata. Non è facile riuscire a rientrare in forma subito, dopo essere rimasto diverse settimane fermo. Non dovrebbe sorprendere troppo Paz ancora tra i titolari”.