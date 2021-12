Anaclerio: “Passo indietro del Bologna, a fine primo tempo avrei cambiato qualcosa”

"Ieri il Bologna non mi ha mai dato la sensazione di poter fare qualcosa in più, vittoria meritata della squadra di Juric. Questa squadra sul più bello si perde, dopo la vittoria con la Roma c’è stato un passo indietro soprattutto nell’atteggiamento. La squadra aveva trovato un suo equilibrio e una sua nuova filosofia di gioco, contro Fiorentina e Torino ho visto un Bologna troppo rinunciatario. Nel momento in cui sono mancati giocatori importanti il Bologna ha fatto fatica. Senza Arnautovic con la Fiorentina mancava un punto di riferimento davanti e ieri con l’assenza di Dominguez non c’era un vero e proprio regista capace di dare verticalità".