Anaclerio: “Partita surreale, squadra in confusione”

Squadra in confusione

Giuseppe Anaclerio , ex centrocampista del Bologna, ospite a Radio1909 commenta la sconfitta di ieri al Castellani contro l’Empoli.

“Partita surreale. Al di là della batosta ho visto una squadra in gran confusione. Una squadra che non sapeva cosa dovesse fare in campo con giocatori schierati fuori ruolo e continui cambi di modulo. Arnautovic e De Silvestri i migliori nell’attegiamento. Dominguez il più positivo da inizio stagione".