Anaclerio: “Pareggio da non buttare, ma prestazione opaca”

Il commento di Pepè Anaclerio

"Per quello che abbiamo visto in campo il pareggio è giusto. Un punto da non buttare via, ma non mi è piaciuto il passo indietro che abbiamo fatto durante la partita chiudendoci, quando secondo me, il Bologna era superiore alla Salernitana. Dopo il pareggio Sinisa Mihajlovic ha cambiato, riprovando a vincere la partita. Il Bologna negli ultimi 10 minuti ci ha provato colpendo un palo clamoroso con Sansone. Pareggio da non buttare via, peccato solamente per la prestazione che non mi ha convinto del tutto".