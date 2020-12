Anaclerio: “Ottima partita del Bologna, c’è rammarico per non aver vinto. Su Da Costa…”

Ospite di Solo Calcio, Pepè Anaclerio ha commentato il pareggio del Bologna contro il Torino, tra la soddisfazione per la prestazione e il rammarico per non aver portato a casa i 3 punti. Queste le sue parole:

“La prestazione del Bologna? Per me i rossoblù hanno fatto un’ottima partita. Il primo tempo è stato equilibrato, non spettacolare ma comunque la squadra di Mihajlovic ha fatto bene. Nel secondo tempo il Bologna ha spaccato la gara e, con qualche cambio in più, poteva anche vincerla”.