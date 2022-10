Anaclerio: “Oggi il Bologna ha giocato senza paura”

"Risultato a parte, una partita sorprendente da parte del Bologna, davvero ottima. Oggi abbiamo visto una squadra che ha giocato senza paura. Se fosse venuto fuori un pareggio il Bologna non avrebbe rubato nulla. In questo momento nutro parecchia fiducia per il futuro, se la squadra riuscirà a mantenere l'intensità vista al Maradona. Il risutato brucia, però mi fa ben sperare per il futuro".