Anaclerio: “Non sono rammaricato, ma il nostro limite rimane sotto porta”

Il Bologna esce sconfitto 2-0 in casa della Juventus. Al termine della partita il commento di Pepè Anaclerio a Solo Calcio per analizzare la prestazione dei rossoblù. Ecco le sue parole:

“Nel primo tempo la Juventus ha fatto meglio e il Bologna in maniera intelligente ha cercato di restare in partita. Nel secondo tempo i ragazzi di Mihajlovic hanno rischiato di più e il Bologna ha fatto una buona partita. La differenza è stata la cattiveria sotto porta. Non sono rammaricato, ma il nostro limite rimane sotto porta”.