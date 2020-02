Anaclerio: “Non firmo per il pareggio a Roma, il Bfc gioca sempre petto in fuori”

Intervenuto ai microfoni di Sport Today, Giuseppe Anaclerio ha detto la sua sul Bologna in vista della sfida di domani: “Io questa partita la vedo come al solito. Il Bologna se la gioca alla grande. Il concetto di calcio di Sinisa è segnarne uno in più, quindi bisogna abituarsi ai gol subiti. Così allo stadio ci si diverte molto. Ovviamente si spera di non subirlo, però quando proponi gioco ti apri e purtroppo concedi qualcosa. Questa squadra gioca e diverte, sempre in partita. È una squadra viva, io preferisco una formazione così”.

