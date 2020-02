Anaclerio: “Nessuna sorpresa tra i titolari. Il Bologna può ribaltare il pronostico”

Intervenuto ai microfoni di Radio 1909, Giuseppe Anaclerio ha parlato della possibile formazione rossoblu in vista della sfida di domani contro l’Udinese: “De Leo è molto bravo quando fa la conferenza stampa a nascondere le carte del Bologna. I cambiamenti di cui però ha parlato oggi, sono tutte ipotesi da partita in corso secondo me. Lasciare fuori Skov Olsen domani sarebbe una bocciatura decisiva. La sua posizione dipenderà molto dalle scelte del mister. La cosa bella di domani è che i 4 davanti del Bologna, possono cambiarsi in continuazione. L’Udinese avrà davvero pochi punti di vista. I friulani sono una squadra fisica, giocare così potrebbe metterli molto in difficoltà. Ogni posizione dei 4 davanti può andare bene. Non mi inventerei dei giocatori della Primavera a metà campo”.

