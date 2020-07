“Primo tempo positivo, il Bologna ha creato. Poi nel secondo la squadra non è scesa in campo. Si può perdere, ma così è brutto. Non bisogna mai mollare. Perdere 2-0 non è come perdere 4-0, soprattutto contro la Fiorentina che è una rivale. Mi dispiace per i ragazzi perché non se lo meritano, però se la sono andata a cercare”.

Scheda 1 di 2