Anaclerio: “Napoli più forte del Bologna. Su Svanberg…”

Un po’ rammaricato Pepé Anaclerio nel post partita dopo la sconfitta per zero a uno con il Napoli. Nonostante mezza rosa fuori, Mihajlovic era riuscito a dare verve alla squadra nella ripresa, con una occasionissima per Orsolini.

“Bologna ha fatto quello che poteva fare oggi. E’ cresciuto quando è andato a tre dietro, meglio quando sono entrati Vignato e Svanberg ed è paradossale perché in panchina non si hanno cambi. C’è un po’ di rammarico per le occasioni create nel finale ma il Napoli ha vinto meritatamente. Schouten e Danilo i migliori”.