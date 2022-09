Anaclerio: “Mi sarei aspettato una squadra più motivata visto il cambio di allenatore”

“Bruttissimo inizio di primo tempo per i rossoblù. Nel secondo tempo il Bologna ha fatto bene con tre occasioni clamorose. Mi sarei aspettato una squadra più arrembante, visto il cambio di allenatore. Sconfitta pesante e inaspettata. Il migliore del Bologna? Kasius è entrato bene in campo, ma oggi non è facile trovare un migliore. Vittoria contro la Fiorentina vanificata”